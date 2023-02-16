S7 запустит рейс из Новосибирска в Дубай в марте 2023 года

Фото: S7

Открыта продажа билетов на прямой рейс Новосибирск — Дубай.

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы в Дубай из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе S7.

Полёты будет выполнять самолет Boeing 737-800. Время в пути — около 6 часов.

Первые рейсы вылетят в Дубай в пятницу 17 и 24 марта, а обратно — в субботу 18 и 25 марта. Время вылета из Новосибирска – 19:55, прибытие в Дубай – 23:15 по местному времени. Из Дубая самолет вылетит в 0:15 и приземлится в Новосибирске в 8:50.

Уже с 31 марта будут выполняться по пятницам. Вылет из Новосибирска в 8:30, приземление в Дубае в 11:40 по местному времени. Обратный вылет – в 12:45, а в Новосибирск рейс прибывает в 21:25.

Напомним, рейс Новосибирск — Астана возобновят 18 февраля.