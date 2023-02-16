«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых

Коллаж Сиб.фм: фото автора и скриншот с видео паблика "Инцидент Новосибирск"

Сегодня утром, 16 февраля, на берегу реки в Здвинске Новосибирской области были обнаружены тела мужчины и женщины – Сиб.фм выяснил, что о них известно.

О том, что мёртвые мужчина и женщина были обнаружены в Здвинском районе, стало известно в четверг, 16 февраля. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», их обнаружил очевидец рано утром на берегу реки Каргат.

На место мужчина тут же вызвал наряд полиции. Тела загрузили в патрульный автомобиль и увезли в морг. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, тела до сих пор ещё не оттаяли.

«Тела мужчины и женщины были сильно заморожены, они долгое время пролежали в снегу, на холоде. Окоченели, поэтому экспертиза пока не проводилась», – сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

Официально процедура опознания ещё не проводилась. Но многие жители Здвинска утверждают, что знают эту пару, так как село маленькое.

«Это Пахом – его все тут знают. Пили они много, вот и День всех влюблённых наотмечались. Видимо, замёрзли, когда шли домой с очередной пьянки»,

– рассказал житель села Здвинск Алексей.

Также ранее, утром, один из комментаторов сообщал, что заметил на ногах женщины следы скотча. Источник Сиб.фм эту информацию опровергает.

«На первый взгляд не было никаких признаков насильственной смерти. Конечно, окончательно всё установят результаты судебно-медицинской экспертизы. Варианты и тут не исключены: замёрзли, отравились водкой и т.д.» – заключил собеседник Сиб.фм.

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