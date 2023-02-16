В Новосибирске директора фирмы второй раз осудили за взятки при строительстве детских садов

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Новосибирскому предпринимателю вынесли очередной приговор за мошенничество и дачу взятки при строительстве детсадов.

Предпринимателя Икмета Тагиева признали виновным в очередном эпизоде мошенничества и дачи взятки должностному лицу при строительстве детского сада. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, осуждённый в 2020 году предоставил в МКУ «Управление капитального строительства» фиктивные документы о якобы выполненных им работах по установке в здании детского сада-яслей в городе Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов при устройстве полов. Тагиев получил за работы 2,8 млн рублей. Кроме того, в том же году предприниматель дал взятку руководителю УКС в виде билета на бизнес-класс до Сочи и обратно.

«Деньги предназначались за принятие работ, выполненных обществом при строительстве здания другого детского сада. В ходе следствия директор предприятия вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ, признал, а по ч. 4 ст. 159 УК РФ – нет», — уточнили в СК.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Дело директора «Управления капитального строительства» Новосибирска Константина Головина в Дзержинском районном суде рассматривали в феврале прошлого года. Тогда же на скамье подсудимых в первый раз оказался и подельник чиновника Икмет Тагиев. Согласно версии следователей, в 2020 году госслужащий принял работы подрядчика стоимостью 5 миллионов рублей в рамках строительства детского сада на улице Спортивной. При этом работы никто не производил, но все счета были оплачены.

Но и это не все эпизоды, в которых обвиняют Головина. Правоохранители насчитали два эпизода пособничества в мошенничестве и девять – взяток.