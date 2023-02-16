В Новосибирске на суде мать призналась предполагаемому убийце своего сына в любви

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Мать убитого ребенка призналась в любви к вероятному убийце.

В Новосибирском суде начали рассматривать уголовное дело мужчины, которого обвинили в убийстве 10-летнего пасынка.

Иван и Анастасия поженились в 2021 году. Дома мужчина стал избивать женщину и её сына, а год назад задушил пасынка. Об этом сообщает ОТС.

Женщину признали потерпевшей по делу, но потом отказалась от своих показаний, заявив, что они ложные.

Когда конвой вел мужчину по коридору, он признался жене в любви, на что она ответила ему: «Я тебя тоже люблю, зай».

На следующем заседании будет допрошена бабушка ребенка.

Как ранее писал Сиб.фм ,в Новосибирске отчим получил пожизненное за убийство 6-летнего мальчика.