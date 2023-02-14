В Новосибирске отчим получил пожизненное за убийство 6-летнего мальчика

Фото: СКР НСО

Мать получила 14 лет колонии, а сожителя приговорили к пожизненному сроку за убийство ребёнка в Новосибирске.

В Новосибирске вынесен приговор сожителям за убийство шестилетнего ребёнка. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мать получила 14 лет колонии со штрафом в 40 тысяч, а мужчина, являющийся отчимом мальчика, отправится на пожизненное заключение.

В ведомстве уточнили, что 33-летняя женщина больше двух лет не занималась воспитанием сына. Она не обеспечивала его едой, одеждой и всем необходимым. Социальные пособия обвиняемая тратила на алкоголь. Кроме того, сын нигде не учился и не был прикреплён к больнице по месту жительства. В результате плохое отношение к ребёнку стало причиной расстройства психики.

«Она применяла физическое насилие к ребенку и допускала многочисленные факты побоев, истязаний, жестокого обращения к нему со стороны сожителя, в том числе с использованием последним резинового шланга, металлической шумовки и пластиковой лопатки. В результате издевательств подсудимых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой психическое расстройство», — рассказали в прокуратуре.

Убийство произошло 19 марта 2021 года. По данным СУ СКР по Новосибирской области, мать и её сожитель заставляли читать ребёнка книгу. Мальчик боялся агрессивной реакции, поэтому никак не реагировал, что в результате привело к эскалации конфликта.

Мужчина и женщина нанесли ребёнку 55 ударов ногами и руками, он скончался от травм на месте преступления.

«Новосибирский областной суд вынес приговор 33-летней жительнице Каргатского района Новосибирской области и 31-летнему мужчине, с которым она состояла в незарегистрированном браке. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п.п. «в, д, ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того женщина осуждена по ст.156 УК РФ (ненсполненне и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал о трагедии и о семье убитого ребёнка.