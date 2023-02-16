В Новосибирске ограничат проезд по площади Энергетиков с 1 марта

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Движение транспорта будет ограничено на площади Энергетиков в Новосибирске.

На площади Энергетиков весной ограничат движение транспорта. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ограничения движения будут действовать с 23:00 до 5:00. Они связаны с работами по возведению четвёртого моста через Обь.

С 1 по 8 марта движение ограничат в сторону Димитровского моста, c обеспечением объезда по улицам Ватутина, Станиславского и 1-й Шоссейной. Затем с 8 по 15 марта — в сторону улицы Станиславского, c обеспечением объезда по улице Станционной с разворотом по Станционной и Бетонному Переезду.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, сегодня в Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика.