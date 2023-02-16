Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика

Фото В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика
Фото В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Новосибирске.

В Новосибирске 8-летний мальчик пострадал в результате аварии. Инцидент произошёл днём в четверг, 16 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве рассказали, что в 13:55 в Ленинском районе водитель Toyota Corolla 1980-го года рождения ехал по улице Римского-Корсакова. В районе дома №4 он сбил ребёнка 2015-го года рождения.

Сообщается, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Мальчик госпитализирован с травмами, на месте работает наряд ДПС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 14 февраля в Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала девочка 2014 года рождения. Девятилетний ребёнок получил травмы и попал в больницу.

Напомним, появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26057
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13985
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9389
В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля
8706
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8485
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8433
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7765
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте