В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Новосибирске.

В Новосибирске 8-летний мальчик пострадал в результате аварии. Инцидент произошёл днём в четверг, 16 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве рассказали, что в 13:55 в Ленинском районе водитель Toyota Corolla 1980-го года рождения ехал по улице Римского-Корсакова. В районе дома №4 он сбил ребёнка 2015-го года рождения.

Сообщается, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Мальчик госпитализирован с травмами, на месте работает наряд ДПС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 14 февраля в Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала девочка 2014 года рождения. Девятилетний ребёнок получил травмы и попал в больницу.

Напомним, появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске.