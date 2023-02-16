В Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Новосибирска
Ребёнок пострадал в результате ДТП в Новосибирске.
В Новосибирске 8-летний мальчик пострадал в результате аварии. Инцидент произошёл днём в четверг, 16 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве рассказали, что в 13:55 в Ленинском районе водитель Toyota Corolla 1980-го года рождения ехал по улице Римского-Корсакова. В районе дома №4 он сбил ребёнка 2015-го года рождения.
Сообщается, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Мальчик госпитализирован с травмами, на месте работает наряд ДПС.
Ранее Сиб.фм сообщал, что 14 февраля в Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала девочка 2014 года рождения. Девятилетний ребёнок получил травмы и попал в больницу.
Напомним, появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске.
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