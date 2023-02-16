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В Новосибирске прекращены поиски 16-летнего школьника

Фото В Новосибирске прекращены поиски 16-летнего школьника
Фото В Новосибирске прекращены поиски 16-летнего школьника

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Подросток, пропавший в Новосибирске 14 февраля, найден живым.

В Новосибирске нашли живым подростка, который пропал в Зальецовском районе 14 февраля. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону. По данным полиции, в отношении 16-летненго Артёма Ю. не было совершено преступлений.

«За время отсутствия каких-либо преступлений или правонарушений в отношении молодого человека совершено не было, жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Подросток находится в отделении полиции, сотрудники выясняют причины его ухода из дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сегодня продолжались поиски 16-летнего подростка, который 14 февраля вышел из дома и пропал. Правоохранители сообщали, что ребенок в день пропажи пошел в школу, но в соцсетях его одноклассники отмели, что в учреждении его не было с 13 февраля.

Напомним, сегодня также прекращены поиски 23-летней девушки, пропавшей в День влюбленных.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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