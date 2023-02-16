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В Новосибирске прекращены поиски 23-летней девушки, пропавшей в День влюбленных

Фото В Новосибирске прекращены поиски 23-летней девушки, пропавшей в День влюбленных
Фото В Новосибирске прекращены поиски 23-летней девушки, пропавшей в День влюбленных

Фото: "Лиза Алерт Новосибирск" в "ВК", коллаж Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска прекращены поиски 23-летней Анны Бакирьян, пропавшей 14 февраля.

В Новосибирске завершены поиски 23-летней жительницы Заельцовского района Анны Бакирьян, которая пропала в День всех влюбленных 14 февраля. Об этом сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт Новосибирск".

Поисковики рассказали об исчезновении девушки 15 февраля. Отмечалось, что сибирячка может нуждаться в медицинской помощи.

Анну Бакирьян описывали как худощавую брюнетку ростом 160 см. В день пропажи она была одета в черный пуховик и коричневые сапоги.

Со слов волонтеров, найти девушку помог случайный прохожий по имени Роман.

"Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Отдельное спасибо Роману, который передал актуальное свидетельство и помог найти пропавшую", — уточники поисковики "Лизы Алерт".

Отметим, что 15 февраля в Новосибирске волонтеры разыскивали и других людей. Так, в городе пропал 16-летний местный житель Артём Юргин. Полиция подключилась к его поискам. Подросток до сих пор не найден.

А вот нуждающуюся в лечении 48-летнюю женщину удалось отыскать и передать родственникам.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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