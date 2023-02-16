В Новосибирске произошёл пожар в строящейся многоэтажке

Фото: ГУ МЧС НСО

Возгорание произошло на одном из верхних этажей строящегося дома в Новосибирске.

В Заельцовском районе произошло возгорание в строящемся многоэтажном доме на Красном проспекте. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Вызов поступил около 17:00.

Спасатели выяснили, что загорелся кабель-канал с 16-го по 21-й этаж. Тушение осложнялось из-за сильного задымления возгорания на верхних этажах — пожарным пришлось подниматься пешком.

«Горение происходило на высоких этажах. Бойцы в полной экипировке поднимались туда пешком, лифт в таких случаях не используется. К тому же, к месту возгорания необходимо было проложить рукавную линию. Угрозы распространения огня не было, на его ликвидацию ушло порядка 40 минут», – сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Вадим Кацуба.

В доме находились 60 рабочих, они эвакуировались до прибытия спасателей. Никто в результате происшествия не пострадал.

Напомним, ранее в Новосибирске погибли два человека на пожаре в частном доме.