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В Новосибирске прооперировали пострадавшую при взрыве газа на Линейной

Фото В Новосибирске прооперировали пострадавшую при взрыве газа на Линейной
Фото В Новосибирске прооперировали пострадавшую при взрыве газа на Линейной

Фото: Сиб.фм

Хирурги Новосибирского НИИТО прооперировали пострадавшую при взрыве на Линейной улице.

Жительница Новосибирска, пострадавшая при взрыве газа и обрушении дома на Линейной улице, перенесла операцию. Об этом сообщили в Новосибирском НИИТО им. Цивьяна. Айжаныл Калмурзаева получила серьёзные травмы после того, как неё упала часть стены в результате взрыва.

«Она сидела на диване, как вдруг стена упала прямо на неё. Специфического запаха [газа] не было, она его не почувствовала, потом уже услышала, как падает стена ей на спину», — рассказала сестра пострадавшей Айсулуу.

Пострадавшая при этом посчитала, что началось землетрясение.

В НИИТО рассказали, что Айжаныл получила позвоночно-спинномозговую травму. У хирургов было мало времени для проведения операции.

«В результате сложного многокомпонентного механизма травмы у пациентки произошёл переломо-вывих Th11 позвонка. Главной особенностью подобных повреждений является высокая частота сопутствующего повреждения спинного мозга, степень которого зависит от энергии травмы. При таком типе повреждения позвоночника требуется специализированная медицинская помощь, основанная на применении современных хирургических технологий.

Основная цель операции — вправление вывиха, декомпрессия спинного мозга, отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1, кандидат медицинских наук Алексей Ластевский.

Пациентку после операции перевели из палаты интенсивной терапии в отделение патологии позвоночника. Организм продолжает адаптироваться, поэтому пострадавшей предстоит период восстановления. Далее Айжаныл ждёт реабилитация в центре для спинальных больных.

Напомним, сегодня мэр Новосибирска пообещал новые квартиры жильцам дома на Линейной раньше 2024 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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