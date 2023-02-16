Мэр Новосибирска пообещал новые квартиры жильцам дома на Линейной раньше 2024 года

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В Новосибирске власти уже начали работу по поиску квартир для жильцов разрушенного дома на Линейной улице.

Власти Новосибирска со следующей недели начнут активный поиск новых квартир для жильцов дома на Линейной улице, где 9 февраля произошёл взрыв газа с последующим обрушением. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Ранее стало известно, что новыми квадратными метрами жильцов пострадавшего дома обеспечат в 2024 году. Предполагается, что уже в текущем году вопрос с жильём будет решён.

«Я уже сказал максимально оперативно решить эту задачу. Мы планируем начинать эту работу со следующей недели. Я обратился к губернатору, общая сумма определена, потребуется некоторое время для работы со строительными организациями для приобретения жилья или денежных компенсаций. Это выбор каждого», — прокомментировал Анатолий Локоть.

Дом №39 на Линейной не будут восстанавливать, сообщил ранее губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

Напомним, сегодня в Новосибирске семьям погибших на Линейной начали выплачивать по 1 млн.