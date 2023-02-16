Директор Новосибирского зоопарка Шило сожжёт чучело Масленицы 2023

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В Новосибирске с 20 февраля начнётся празднования Масленицы.

В Новосибирске с 20 по 26 февраля будут праздновать Масленицу. Представители мэрии в четверг, 16 февраля, рассказали о запланированных мероприятиях. В текущем году Масленицу полноценно отметят впервые после коронавирусных ограничений.

Мероприятия пройдут в том числе в Новосибирском зоопарке им. Шило, рассказала в ходе пресс-конференции в ТАСС начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

«Приходите в зоопарк, в 11 часов будет метание валенков, конкурсы по поднятию гирь, ходьбы на ходулях, обязательное поедание блинов на скорость в 13:30. Также будет раздача блинов гостям, цирковое шоу, выступление артистов, хороводы», — сообщила она.

Также в 15:00 пройдёт сожжение чучела Масленицы директором зоопарка, добавила Соловьёва. На получившемся костре гости смогут приготовить маршмэллоу.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о традициях Масленицы и о том, как правильно её отмечать.