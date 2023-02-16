В Новосибирске размер рекомендуемого дохода заёмщика вырос на 2%,

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С марта 2022 года размер рекомендуемого дохода заёмщика по региону вырос на 2%, а по РФ снизился на 6,6%.

В Национальном бюро кредитных историй рассчитали сумму ежемесячного дохода семьи, при котором можно легко выплачивать среднестатистический ипотечный кредит по каждому региону. С марта 2022 года, на который пришелся максимум в данном экономическом цикле, рекомендуемый семейный доход, комфортный для обслуживания ипотечного кредита снизился к декабрю на 6,6% с 86,4 до 80,7 тысяч рублей.

В Новосибирской области этот показатель вырос на 2% с 82,2 до 82,8 тысяч и превысил средний уровень по России, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«НБКИ систематически публикует собственные исследования по этой теме, основанные на данных нескольких тысяч кредиторов. В публикации бюро кредитных историй в июне 2021 года рекомендованный доход для обслуживания ипотечного кредита в Новосибирской области был ниже, чем в Иркутской и Омской областях и в Красноярском крае. В декабре регион вышел на первое место в СФО, опережая Иркутскую область и Красноярский край на 4,5%, Омскую область на 14,5%, а Кузбасс на 17%», — добавил Николаев.

Единственное чего не учитывает НБКИ, что Новосибирцы покупают квартиры в своём городе, а жители регионов СФО на 15-30% в столице Сибири, подытожил эксперт.

Напомним, d Новосибирске квартиру в 10 кв метров продают за миллион.