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В Новосибирске выставили квартиру размером со шкаф за 1 миллион

Фото В Новосибирске выставили квартиру размером со шкаф за 1 миллион
Фото В Новосибирске выставили квартиру размером со шкаф за 1 миллион

Фото: ДомКлик

Миниатюрное жилище выставили на продажу в Новосибирске.

В Новосибирске на продажу выставили подсобное помещение на улице Высоцкого площадью 10 квадратных метров. Миниатюрную квартиру переделали под жилое помещение в бирюзовых тонах. Стоит жильё 1 миллион 50 тысяч рублей.

«Это очень уютная, солнечная, теплая с современным дизайнерским ремонтом студия! Этаж первый, но он высокий. Закрытый тамбур — на три квартиры», — сообщается в объявлении на одном из сайтов.

Однако формально помещение не является жилым, поэтому оплату за проживание придётся производить наличными. Кроме того, ипотеку на эту недвижимость оформить также нельзя. В квартире есть санузел.

«Студия прекрасно подойдет для проживания одного человека, а может, даже и двух! Отличный вариант для аренды. Не требует никаких вложений», — перечислил достоинства продавец.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 50 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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