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В Новосибирске выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 50 млн рублей

Фото В Новосибирске выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 50 млн рублей
Фото В Новосибирске выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 50 млн рублей

Фото: Авито

На Красном проспекте в Новосибирске за 49 500 000 рублей продают четырехэтажную 5-комнатную квартиру.

На «Авито» разместили объявление о продаже 5-комнатной четырехэтажной квартиры на третьем этаже дома №56а по улице Красный проспект.

Фото В Новосибирске выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 50 млн рублей 2

В помещении произведен дизайнерский ремонт и установлены теплые полы. Имеются гараж, сауна, личный лифт, кондиционер, холодильник, а также стиральная и посудомоечная машины. Полностью обставлены кухня и спальня. В цокольном этаже расположена сауна из осины, джакузи, кедровая бочка и дополнительная комната отдыха с японским массажным креслом. В ванной комнате есть зона отдыха и собственная лоджия.

Фото В Новосибирске выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 50 млн рублей 3

В гостиной расположен действующий камин, подоконники выполнены из мрамора, отличная шумоизоляция, даже при открытых окнах лоджий.

Согласно тексту объявления, покупателя ждут тишина, уют, пение птиц в 10 минутах ходьбы от площади Ленина.

Стоимость жилья — 49 500 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о продаже ясновидящего кота и таракана из 90-х на «Авито».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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