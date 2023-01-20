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общество

В Новосибирске продают таракана Артёмку за 1 млн рублей

Фото В Новосибирске продают таракана Артёмку за 1 млн рублей
Фото В Новосибирске продают таракана Артёмку за 1 млн рублей

Фото: "Авито"

Таракана, пережившего 90-е годы XX века, продают в Новосибирске за 1 млн рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже огромного таракана, пережившего 90-е годы прошлого столетия за 1 миллион рублей.

Хозяин таракана сообщил, что прозвище его питомца Артемка, он обладает невероятной тягой к пакостям, умеет поставить себя хозяином в доме и в целом с ним очень весело.

«Цена, что указана выше, это адекватная цена за такого друга, который перенёс в себе лихие 90, 00, он видел многое. Жаль, что он решил найти себе другую голову, но это его выбор», — гласит объявление.

Ранее Сиб.фм сообщал о продаже ясновидящего кота-шотландца за 7 млн рублей. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирске бывший муж украл у жены 12-летнего пинчера.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Авито
продажа
тараканы
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