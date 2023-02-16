В Новосибирске вторые сутки ищут 16-летнего Артема Юргина

Фото: Лиза Алерт НСО

Пропавшего в Новосибирске 16-летнего подростка видели в "Галерее".

В Новосибирск продолжаются поиски 16 летнего подростка, который 14 февраля вышел из дома и пропал. Сейчас его разыскивают волонтеры "Лизы Алерт" и полиция.

Напомним, правоохранители сообщали, что ребенок в день пропажи пошел в школу, но в соцсетях его одноклассники отмели, что в учреждении его не было с 13 февраля.

Один из знакомых заявил, что видел Артема 15 февраля.

«Я его видел в "Галерее Новосибирск" на третьем этаже, подошел, поздоровался, сказал, что его ищут. Он сказал, что у него дела и объяснит все потом. Артема знаю больше 2 лет, так что это точно был он», — написал один из его знакомых в "Вконтакте".

Ранее мальчик никогда не уходил из дома и не имел проблем в школе.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 16-летний подросток Артем Юргин не вернулся из школы.