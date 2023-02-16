В Новосибирске задержали 9 телефонных мошенников, похитивших 800 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мужчина из Санкт-Петербурга руководил группой мошенников в Новосибирске.

В Новосибирске задержали девятерых телефонных мошенников, которыми руководил житель Санкт-Петербурга. Они сумели похитить 800 тысяч рублей у 11 клиентов финансовых организаций. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, с лета 2021 года 32 летний житель Ленинградской области организовал колл-центры в столице Сибири.

В них устроилось девять человек, которые искали людей, недавно оставивших заявку на кредит. Мошенники убеждали людей, что для получения займа нужно оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера.

Все полученные деньги они переводили петербуржцу.

«‎Сообщники соблюдали строгую конспирацию: меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также раз в две недели арендовывали новые съемные помещения. Колл-центры открывались под видом интернет-магазинов по продаже косметики и бытовой химии. Каждому новичку при приеме на работу выдавался специальный сценарий, содержащий алгоритм действий при общении с клиентами»‎, — рассказали правоохранители.

Полиция установила 11 потерпевших из разных регионов страны. На всех мошенников возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». Сейчас дело передано в суд.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина вырвал телефон из рук 70-летней пенсионерки.