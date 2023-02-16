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В Новосибирске завершили бетонирование захватки пилона четвёртого моста через Обь

Фото В Новосибирске завершили бетонирование захватки пилона четвёртого моста через Обь
Фото В Новосибирске завершили бетонирование захватки пилона четвёртого моста через Обь

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске застройщик отчитался о выполненных работах по возведению нового моста через Обь.

ГК «ВИС» завершила бетонирование очередной захватки пилона четвёртого поста через Обь. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе строительной компании. Высота правой и левой стоек составляет 104 и 108 метров.

Также в ГК уточнили, что сейчас ведутся работы по монтажу обстройки пилона под монтаж вантовой системы.

«Продолжается строительство тоннелей. На тоннеле под путями Транссибирской магистрали выполнено более 80% работ по проходке закрытой части, осуществлена сбойка правого и левого порталов по основному ходу движения. На ул. Станиславского более чем на 70% завершено продавливание труб и ограждение котлованов»,— рассказали в ВИС.

Кроме того, на эстакаде основного хода на левобережной транспортной развязке более чем на 50% забетонирована плита проезжей части.

Напомним, ранее в Новосибирске началось бетонирование опор Октябрьского моста.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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