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В Новосибирской области к выходным потеплеет до -4 градусов

Фото В Новосибирской области к выходным потеплеет до -4 градусов
Фото В Новосибирской области к выходным потеплеет до -4 градусов

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске 18 и 19 февраля ожидается потепление до -4 градусов.

Погода собирается подарить жителям Новосибирской области по-весеннему теплые выходные. По прогнозам синоптиков, в регион придет циклон, который принесет повышение температуры воздуха до -4-5 градусов. Ожидается, что в области установится комфортная погода. Сильных порывов ветра также можно не опасаться. Об этом сообщает ФГУП «Западно-Сибирское УГМС».

Уже в субботу, 18 февраля, солнце пригреет до -10, — 8 градусов. А в воскресенье будет еще теплее: — 5, -4. Теплый юго-западный ветер от 2 до 9 м\с не испортит прогулку тем, кто захочет провести уикэнд на свежем воздухе. И, может быть, даже рассеет вредные примеси, скопившиеся в городе за последние дни.

Напомним, по данным ФГУП «Западно-Сибирское УГМС», в воздухе Новосибирска отмечается избыточное содержание формальдегида и диоксида азота.

Также синоптики предупреждают водителей о возникновении гололеда на дорогах региона.

 

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