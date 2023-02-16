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общество

Военный эксперт Кнутов назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Фото Военный эксперт Кнутов назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Фото Военный эксперт Кнутов назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, военная часть спецоперации на Украине будет завершена через несколько месяцев.

Военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов назвал сроки завершения спецоперации на Украине. По его мнению, военная часть спецоперации будет завершена через несколько месяцев, однако политическая фаза противостояния затянется на долгие годы, пишет Pravda.Ru.

«Армия Украины на сегодняшний день уже выдохлась очень-очень сильно, поэтому говорить я бы не стал о том, что ВСУ останутся боеготовыми где-то через год», — считает военный эксперт.

Кроме того, Кнутов уверен, что в 2024 году Украина перестанет существовать как государство, так как руководство Киева не решает социальные проблемы.

«Всё, что касается бытовой жизни, превратилось в хаос. Через какой-то период времени это вымотает население, и оно начнёт саботировать ведение военных действий», — резюмировал историк.

Напомним, политолог предположил, что президент РФ предложит быстрые решения к годовщине СВО.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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