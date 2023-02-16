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общество

Врач предупредила, что из-за травм может развиться фиброз внутренних органов

Фото Врач предупредила, что из-за травм может развиться фиброз внутренних органов
Фото Врач предупредила, что из-за травм может развиться фиброз внутренних органов

Freepik, authors: Phira Phonruewiangphing

По словам врача Татьяны Бобровской, фиброз может возникнуть из-за вирусов, травм, аллергии и операций.

Фиброз может поразить абсолютно любые органы человека. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала пульмонолог Татьяна Бобровская. По ее словам, чаще всего такой недуг поражает легкие, печень, почки и сердце.

«Причины: инфекции, вирусы, аллергия, облучение, травмы, хирургическое вмешательство, воспалительный процесс, а также определенные генетические и неинфекционные заболевания», — объяснила Бобровская.

Как отмечает врач, скорость развития фиброза зависит от возраста пациента, генетических особенностей и скорости выздоровления.

«Фиброз не опасен для жизни, если это локальный и маленький участок и не нарушает функцию органов. Полностью вылечить нельзя, но в онкологию и туберкулез фиброз не переходит», — подытожила она.

Напомним, врач Мясников рассказал о смертельных осложнениях у переболевших корью.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

травма
операция
врач
вирус
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