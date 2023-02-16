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общество

Забайкалец заплатит 150 тысяч рублей за удар пивной кружкой по лицу

Фото Забайкалец заплатит 150 тысяч рублей за удар пивной кружкой по лицу
Фото Забайкалец заплатит 150 тысяч рублей за удар пивной кружкой по лицу

Freepik, authors: Foto-Video-Studio

Житель Забайкалья выплатит денежную компенсацию в размере 150 тысяч рублей женщине, лицо которой он обезобразил ударом пивной кружки.

Житель Забайкалья выплатит компенсацию морального вреда 27-летней женщине, которой он изуродовал лицо ударом керамической пивной кружки. Виновник должен был заплатить пострадавшей 50 тысяч рублей, однако суд принял решение увеличить размер компенсации до 150 тысяч рублей, пишет zabnews.

«Женщина пояснила, что её лицо неизгладимо обезображено, из-за чего она считает своё лицо отталкивающим и, всякий раз, когда видит его в зеркале, испытывает нравственные страдания», – рассказали в Забайкальском краевом суде.

Судебная коллегия по гражданским искам учла переживания потерпевшей в связи с тем, что на ее лице остались рубцы, которые являются неизгладимыми и для их устранения требуется оперативное вмешательство.

Теперь виновнику нужно заплатить забайкалке не 50, а 150 тысяч рублей. Сама женщина сейчас находится в местах лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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компенсация
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