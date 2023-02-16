Замдиректора ФСИН осмотрел колонии Новосибирской области

Фото: ГУФСИН НСО
Замдиректора ФСИН Александр Розин посетил исправительные учреждения Новосибирской области.
В Новосибирскую область приехал замдиректора ФСИН Александр Розин с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Генерал-майор совместно с подполковником Верой Иноземцевой и главным инспектором УИС Александром Зубовым посетил учреждения уголовно-исполнительной системы региона.
В колонии № 8 Александр Розин посетил общежития отрядов, запираемые помещения и производственные объекты. Сотрудники учреждения смогли лично задать ему вопросы.
При посещении воспитательной колонии Розин поговорил с осужденными на тему отбывания наказания в учреждении и ознакомился с настольной психологической игрой «Выбор за тобой», разработанной психологической службой ГУФСИН России по Новосибирской области.
В СИЗО №1 проверил караульное помещение. В новом корпусе уделил внимание условиям содержания женщин и несовершеннолетних, а также граждан, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Кроме этого, были проверены учебные классы для школьных занятий, комната досуга и сенсорная комната для работы психолога с несовершеннолетними.
По итогу визита Розин примет участие в коллегии по подведению итогов работы ГУФСИН России по Новосибирской области за 2022 год.
Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском на базе «Бердского кирпичного завода» открыли исправительный центр на 100 осуждённых.
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