Замдиректора ФСИН осмотрел колонии Новосибирской области

Фото: ГУФСИН НСО

Замдиректора ФСИН Александр Розин посетил исправительные учреждения Новосибирской области.

В Новосибирскую область приехал замдиректора ФСИН Александр Розин с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Генерал-майор совместно с подполковником Верой Иноземцевой и главным инспектором УИС Александром Зубовым посетил учреждения уголовно-исполнительной системы региона.

В колонии № 8 Александр Розин посетил общежития отрядов, запираемые помещения и производственные объекты. Сотрудники учреждения смогли лично задать ему вопросы.

При посещении воспитательной колонии Розин поговорил с осужденными на тему отбывания наказания в учреждении и ознакомился с настольной психологической игрой «Выбор за тобой», разработанной психологической службой ГУФСИН России по Новосибирской области.

В СИЗО №1 проверил караульное помещение. В новом корпусе уделил внимание условиям содержания женщин и несовершеннолетних, а также граждан, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Кроме этого, были проверены учебные классы для школьных занятий, комната досуга и сенсорная комната для работы психолога с несовершеннолетними.

По итогу визита Розин примет участие в коллегии по подведению итогов работы ГУФСИН России по Новосибирской области за 2022 год.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском на базе «Бердского кирпичного завода» открыли исправительный центр на 100 осуждённых.