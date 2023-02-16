Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Жители Новосибирска пожаловались на ледяную лестницу возле поликлиники №18

Фото Жители Новосибирска пожаловались на ледяную лестницу возле поликлиники №18
Фото Жители Новосибирска пожаловались на ледяную лестницу возле поликлиники №18

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Жители Троллейного жилмассива пожаловались на ледяную лестницу поликлиники поликлиники №18.

Жители Троллейного жилмассива пожаловались на состояние лестницы возле поликлиники поликлиники №18. Об этом они рассказали паблику в "ВК" "АСТ-54".

По их слова, ступеньки у медицинского учреждения превратились в бугристую горку изо льда и снега. Люди не могут пройти к остановке общественного транспорта.

Кроме этого, они сообщили, что писали уже в мэрию, но её почистили только через две недели после обращения. После нового снегопада ее снова завалило.

«В поликлинику ходят и старики, и инвалиды, и женщины с детьми. Также данный спуск используется всеми людьми, кто идёт на остановку и с остановки трамвая. Почистив дорогу, забыли убрать снег с лестницы, как и практически везде!», — пишут местные жители.

Как ранее писал Сиб.фм, пациенты поликлиники в Новосибирской области пожаловались на зловонный туалет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25866
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13828
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8530
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8381
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8332
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7676
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7412
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори