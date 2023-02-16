Жители Новосибирска пожаловались на ледяную лестницу возле поликлиники №18

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Жители Троллейного жилмассива пожаловались на ледяную лестницу поликлиники поликлиники №18.

Жители Троллейного жилмассива пожаловались на состояние лестницы возле поликлиники поликлиники №18. Об этом они рассказали паблику в "ВК" "АСТ-54".

По их слова, ступеньки у медицинского учреждения превратились в бугристую горку изо льда и снега. Люди не могут пройти к остановке общественного транспорта.

Кроме этого, они сообщили, что писали уже в мэрию, но её почистили только через две недели после обращения. После нового снегопада ее снова завалило.

«В поликлинику ходят и старики, и инвалиды, и женщины с детьми. Также данный спуск используется всеми людьми, кто идёт на остановку и с остановки трамвая. Почистив дорогу, забыли убрать снег с лестницы, как и практически везде!», — пишут местные жители.

Как ранее писал Сиб.фм, пациенты поликлиники в Новосибирской области пожаловались на зловонный туалет.