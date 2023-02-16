Жительницу Новосибирска после инсульта эвакуируют с Бали 20 февраля

Фото: Наталья Новосельцева

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, врачи эвакуируют в Россию.

Елену Новосельцеву, впавшую в кому от инсульта на Бали доставят в Россию 20 февраля. Об этом «АиФ-Новосибирск» сообщила дочь женщины Наталья Новосельцева.

Напомним, В ноябре 2022 года жительница Новосибирска Елена Новосельцева во время отпуска на Бали пережила два инсульта, и её пребывание в клинике ежедневно обходилось в 211 тысяч рублей. Её родственники просили помощь у губернатора Травникова.

«Врачи вылетают 16 февраля 2023 года в 07:10 по московскому времени из Москвы в Денпасар (о. Бали, Индонезия). Прибудут в аэропорт Нгурах-Рай 17 февраля в 22:20», — рассказала дочь Елены.

Из Денпасара в Россию вылет планируется на 20 февраля. Сейчас идет процесс приобретения авиабилетов.

Стало известно, что женщине перед вылетом сделали еще одну операцию по уменьшению гигромы головного мозга, чтобы она смогла перенести перелет.

Напомним, новосибирский Минздрав сообщил, что поможет с эвакуацией сибирячки с Бали