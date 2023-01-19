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общество

Новосибирский Минздрав поможет с эвакуацией впавшей в кому сибирячки с Бали

Фото Новосибирский Минздрав поможет с эвакуацией впавшей в кому сибирячки с Бали
Фото Новосибирский Минздрав поможет с эвакуацией впавшей в кому сибирячки с Бали

Фото "АИФ Новосибирск" - предоставлено семьёй героини публикации

Власти Новосибирской области готовятся помочь сибирячке в коме на Бали.

В ноябре 2022 года жительница Новосибирска Елена Новосельцева во время отпуска на Бали пережила два инсульта, и сейчас её пребывание в клинике ежедневно обходится в 211 тысяч рублей. Её родственники обратились за помощью к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области направило запрос в страховую компанию "Росгосстрах", полис которой был приобретен Еленой Новосельцевой для выезда за рубеж, по вопросу оплаты медицинской эвакуации из Индонезии в Россию», — сообщает пресс-служба правительства области.

Оказать содействие готовы и другие ведомства региона. Так, управление международных связей администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области обратилось в посольство Российской Федерации в Индонезии с просьбой помощь с эвакуацией.

На момент публикации все необходимые для вылета спецборта документы получены. Специалисты ФЦМК оценивают состояние здоровья пациентки и возможность ее транспортировки, а также технические и медицинские характеристики необходимого для этого авиаборта.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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