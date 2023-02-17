Эксперт оценил предложение о введении цифрового удостоверения личности на телефонах

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По мнению эксперта Ивана Кургузова, это сложная и рискованная история.
Исполнительный директор ресурса «Оборот.ру» Иван Кургузов оценил предложение о введении цифрового удостоверения личности на телефонах. По его мнению, это сложная и рискованная история, пишет Pravda.Ru.
«Паспорт — это "ультимативный" документ, он позволяет очень многое, и здесь в зону потенциальной уязвимости он попадает с более высоким весом риска», — высказался эксперт.
Кургузов также отметил, что на данной стадии IT-решения в подобной области содержат в себе ошибки.
«Относительно слежки — ничего не мешает сейчас следить за человеком через приложение Госуслуг», — добавил он.
Напомним, экономист оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал.
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