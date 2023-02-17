Эксперт предупредил о снижении объёма строительных заделов в Новосибирской области

Фото: Максим Николаев

Объём строительных заделов в РФ и Новосибирской области будет снижаться.

Застройщики России вывели на рынок 40,4 млн. квадратных метров МКД, что на 0,5 млн. меньше, чем годом ранее. По словам независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, падение будущих объёмов заметно на стадии подготовки проектной документации. Перед получением разрешения на строительство МКД необходимо пройти экспертизу проектной документации и здесь за 2022 год положительных решений было получено на 23% меньше, чем годом ранее.

«В январе тренд продолжился, к январю прошлого года произошло снижение на 57%, к декабрю — 81,5%. А если сравнивать с январем 2021 года, то это уже падение на 73%. По одному месяцу судить сложно, 2021 год вырос к 2020 на 18%, при этом рост за первое полугодие составил 48%», — объяснил эксперт.

Новосибирская область в лидерах и по числу положительных заключений экспертизы, и по количеству новых объектов, выведенных на рынок, считает аналитик.

«Но это всё благодаря СЗ ДАР – проект «Березки». Компания вывела на рынок 27 объектов – первое место по РФ. Всего регион прирастил задел на 35 МКД, но средняя площадь дома меньше 3 тысяч квадратных метров. Поэтому уже через 3-6 месяцев число объектов в продаже начнет сокращаться», — уточнил Николаев.

Напомним, максимальный разрыв между ипотечными ставками в Новосибирске пришелся на май 2022 года