Эксперт разъяснил, почему власти не раскрывают сведения о количестве потерь российской армии

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По словам эксперта Владимира Брутера, обычно этого никто не делает, потому что это очень важная информация.

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер разъяснил, почему власти не раскрывают сведения о количестве потерь российской армии. По его словам, обычно этого никто не делает, потому что это очень важная информация, пишет Pravda.Ru.

«Дело в том, что этих данных, на самом деле, ни у кого нет. Эти данные сверяются по личным карточкам, которые как бы утрачены. Потому что не совсем понятно, где находятся погибшие. Не всех их можно сразу обнаружить, не всех их удается собрать, эвакуировать в морги, захоронить. Поэтому цифры всегда носят оценочный характер», — объяснил Брутер.

Как отмечает эксперт, определить, сколько погибло с другой стороны, можно тоже либо приблизительно, либо захватывая какую-то территорию.

Напомним, политолог предположил, что президент РФ предложит быстрые решения к годовщине СВО.