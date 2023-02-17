Ведущая Елена Малышева прогулялась в шпильках по центру Новосибирска в гололёд

Фото: t.me/baranovmovie

Телеведущая приехала в Новосибирск для съёмок программы про Центр им. Мешалкина.

В центре Новосибирска заметили известную российскую телеведущую Елену Малышеву. Видео опубликовал телеграм-канал Barabovmovie. На кадрах видно, как Малышева ходит по покрытому льдом тротуару в шпильках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи и пациенты новосибирского Центра им. Мешалкина снялись для программы «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале. Выпуск выйдет в эфир в начале апреля — предполагается поочерёдная публикация нескольких сюжетов с новосибирскими специалистами.

В выпуске осветят работу 19 операционных. Операторы покажут неординарные случаи из практики новосибирских хирургов разных профилей. Кроме того, зрителей познакомят с историями пациентов Центра им. Мешалкина.

Напомним, ранее в Новосибирске кардиохирурги Центра Мешалкина спасли коллегу с тромбозом аорты.