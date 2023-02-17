Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Ведущая Елена Малышева прогулялась в шпильках по центру Новосибирска в гололёд

Фото Ведущая Елена Малышева прогулялась в шпильках по центру Новосибирска в гололёд
Фото Ведущая Елена Малышева прогулялась в шпильках по центру Новосибирска в гололёд

Фото: t.me/baranovmovie

Телеведущая приехала в Новосибирск для съёмок программы про Центр им. Мешалкина.

В центре Новосибирска заметили известную российскую телеведущую Елену Малышеву. Видео опубликовал телеграм-канал Barabovmovie. На кадрах видно, как Малышева ходит по покрытому льдом тротуару в шпильках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи и пациенты новосибирского Центра им. Мешалкина снялись для программы «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале. Выпуск выйдет в эфир в начале апреля — предполагается поочерёдная публикация нескольких сюжетов с новосибирскими специалистами.

В выпуске осветят работу 19 операционных. Операторы покажут неординарные случаи из практики новосибирских хирургов разных профилей. Кроме того, зрителей познакомят с историями пациентов Центра им. Мешалкина.

Напомним, ранее в Новосибирске кардиохирурги Центра Мешалкина спасли коллегу с тромбозом аорты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8797
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8735
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8479
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ
8397
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
8365
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
7917
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7620
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори