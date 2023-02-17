Гинеколог назвал самый эффективный способ защиты от болезней, передающихся половым путем

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По словам гинеколога Александра Русина, от сифилиса и гонореи защищает лишь полное отсутствие секса.

Только полное отсутствие секса может гарантировать человеку защиту от инфекций, передающихся половым путем. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин.

«Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живешь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП», — сказал врач.

Как отмечает Русин, динамика заражения инфекциями, передающимися половым путем связана с условиями жизни, а где-то с культурными особенностями.

«Если мы возьмем Ямало-Ненецкий автономный округ, где у людей цель — прокормить оленей и выжить, там особо нет такой проблемы. Конечно, болеют все, половую жизнь ведут все нации, но когда ты живешь в маленьком ауле и приходишь в местное КВД, об этом наверняка будут знать другие», — объяснил гинеколог.

Говоря о профилактике, врач отметил, что барьерная защита должна присутствовать во всех видах секса, включая оральные ласки. Именно они чаще всего приводят к заражению гонореей, сифилисом и хламидиозом, подытожил он.

Напомним, гинеколог предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности.