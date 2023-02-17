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общество

Гинеколог назвал самый эффективный способ защиты от болезней, передающихся половым путем

Фото Гинеколог назвал самый эффективный способ защиты от болезней, передающихся половым путем
Фото Гинеколог назвал самый эффективный способ защиты от болезней, передающихся половым путем

Freepik, authors: Tatiana Buzmakova

По словам гинеколога Александра Русина, от сифилиса и гонореи защищает лишь полное отсутствие секса.

Только полное отсутствие секса может гарантировать человеку защиту от инфекций, передающихся половым путем. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин.

«Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живешь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП», — сказал врач.

Как отмечает Русин, динамика заражения инфекциями, передающимися половым путем связана с условиями жизни, а где-то с культурными особенностями.

«Если мы возьмем Ямало-Ненецкий автономный округ, где у людей цель — прокормить оленей и выжить, там особо нет такой проблемы. Конечно, болеют все, половую жизнь ведут все нации, но когда ты живешь в маленьком ауле и приходишь в местное КВД, об этом наверняка будут знать другие», — объяснил гинеколог.

Говоря о профилактике, врач отметил, что барьерная защита должна присутствовать во всех видах секса, включая оральные ласки. Именно они чаще всего приводят к заражению гонореей, сифилисом и хламидиозом, подытожил он.

Напомним, гинеколог предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

болезни
секс
защита
врач
сифилис
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