IT-специалст рекомендует шутить над телефонными мошенниками

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По словам IT-специалст Артема Геллера, шутливые разговоры с телефонными мошенниками могут помешать их новым звонкам.

Задавать смешные вопросы телефонным мошенникам может человек, который уверен в себе и точно не раскроет свои персональные данные. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, пока пользователь тратит время звонящего, преступник совершит меньше таких звонков.

«Как некая забава шутливые разговоры с телефонными мошенниками стали популярны. От самого снятия трубки, нажатия кнопки мошенник никакую личную информацию со смартфона не украдет», — объяснил Геллер.

Напомним, в Новосибирске мошенники оформили на пенсионера кредит в 2 млн рублей.