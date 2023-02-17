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Ленобласть поможет восстановить школу, пострадавшую от обстрелов ВСУ

Фото Ленобласть поможет восстановить школу, пострадавшую от обстрелов ВСУ
Фото Ленобласть поможет восстановить школу, пострадавшую от обстрелов ВСУ

Freepik, authors: temizyurek / Фото носит иллюстративный характер

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил оказать помощь в восстановлении школы, которая пострадала от ракетного удара.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил оказать помощь в восстановлении лицея информационных технологий в Енакиево, по которому ударили две ракеты HIMARS, пишет Online47.

Поручение было дано заместителю председателя правительства региона по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому. В ближайшее время он свяжется с главой администрации Енакиево Романом Храменковым, чтобы оценить масштаб повреждений и размер нанесенного ущерба.

«Средства на восстановление енакиевской Школы информационных технологий планируется выделить из резервного фонда губернатора Ленобласти», — сообщает издание со ссылкой на Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Напомним, военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

губернатор
школа
помощь
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