Ленобласть поможет восстановить школу, пострадавшую от обстрелов ВСУ

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил оказать помощь в восстановлении школы, которая пострадала от ракетного удара.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил оказать помощь в восстановлении лицея информационных технологий в Енакиево, по которому ударили две ракеты HIMARS, пишет Online47.

Поручение было дано заместителю председателя правительства региона по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому. В ближайшее время он свяжется с главой администрации Енакиево Романом Храменковым, чтобы оценить масштаб повреждений и размер нанесенного ущерба.

«Средства на восстановление енакиевской Школы информационных технологий планируется выделить из резервного фонда губернатора Ленобласти», — сообщает издание со ссылкой на Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Напомним, военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО.