Мэрия Новосибирска назвала дворы, где отпразднуют Масленицу 2023

Фото: мэрия Новосибирска

Празднование Масленицы в Новосибирске начнётся уже через несколько дней.

В нескольких дворах Новосибирска пройдут праздничные гулянья в честь Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 17 февраля.

«Главными событиями станут развлекательные программы с русскими народными играми: перетягивание каната, бой мешками, катание на лошадях, русские игры и песни, демонстрация русской одежды, фольклора и многое другое», — уточнили в мэрии.

Ниже — список дворов, где пройдёт празднование Масленицы:

21 февраля

в 15.00 – на ул. Селезнева, 33

в 16.30 – на ул. Крылова, 53

22 февраля

в 15.00 – на ул. Шмидта, 3

в 17.00 – на ул. Кропоткина, 132

24 февраля

в 13.00 – пересечение улиц Киевской и Новосибирской

25 февраля

в 12.00 – на ул. Адриена Лежена, 8/2, ул. Адриена Лежена, 10/2, ул. Адриена Лежена 10/3

в 12.00 – на ул. Бориса Богаткова, 173

в 13.00 – на ул. 1-й Механической

в 12.30 – на ул. Бориса Богаткова, 194/2

26 февраля

в 11.30 – на ул. 4-й Пятилетки, 28а

в 12.00 – на ул. Герцена, 20

в 12.00 – на ул. Судоремонтной, 1

4 марта

в 12.00 – на ул. Владимира Заровного, 38

Напомним, ранее стало известно, что директор Новосибирского зоопарка Шило сожжёт чучело Масленицы 2023.