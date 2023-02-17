Мэрия Новосибирска назвала дворы, где отпразднуют Масленицу 2023

Фото: мэрия Новосибирска
Празднование Масленицы в Новосибирске начнётся уже через несколько дней.
В нескольких дворах Новосибирска пройдут праздничные гулянья в честь Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 17 февраля.
«Главными событиями станут развлекательные программы с русскими народными играми: перетягивание каната, бой мешками, катание на лошадях, русские игры и песни, демонстрация русской одежды, фольклора и многое другое», — уточнили в мэрии.
Ниже — список дворов, где пройдёт празднование Масленицы:
21 февраля
в 15.00 – на ул. Селезнева, 33
в 16.30 – на ул. Крылова, 53
22 февраля
в 15.00 – на ул. Шмидта, 3
в 17.00 – на ул. Кропоткина, 132
24 февраля
в 13.00 – пересечение улиц Киевской и Новосибирской
25 февраля
в 12.00 – на ул. Адриена Лежена, 8/2, ул. Адриена Лежена, 10/2, ул. Адриена Лежена 10/3
в 12.00 – на ул. Бориса Богаткова, 173
в 13.00 – на ул. 1-й Механической
в 12.30 – на ул. Бориса Богаткова, 194/2
26 февраля
в 11.30 – на ул. 4-й Пятилетки, 28а
в 12.00 – на ул. Герцена, 20
в 12.00 – на ул. Судоремонтной, 1
4 марта
в 12.00 – на ул. Владимира Заровного, 38
Напомним, ранее стало известно, что директор Новосибирского зоопарка Шило сожжёт чучело Масленицы 2023.
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