На трассе в Самарской области произошло страшное ДТП с участием 9 автомобилей

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В Самарской области на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Не обошлось без погибших.

Страшная авария с участием 9 автомобилей произошла на федеральной трассе М5 «Урал» в Самарской области. Один участник ДТП погиб на месте, двое были госпитализированы, пишет sovainfo.ru.

В ночь на 17 февраля на встречной полосе не разъехались два грузовика, причем один из них буксировал еще один большегруз. Спустя пять минут на том же месте столкнулись ещё шесть машин: грузовики «Джак», МАН и ДАФ, легковой «Фольксваген Пассат» и две грузовых «Газели».

В результате аварии погиб водитель грузовика, который осуществлял буксировку. Пострадали его пассажир и водитель одного из грузовиков, также ставшего участником ДТП.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием полиции.