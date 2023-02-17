Нельзя даже в Масленицу! Врачи рассказали, кому запрещено есть блины

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Масленичная неделя в 2023 году выпала на период с 20 по 26 февраля. Шесть дней подряд все россияне ставят на стол традиционное праздничное блюдо — блины. Однако многие даже не представляют, как вкусная выпечка может отразиться на их здоровье.

Так, врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, кому лучше воздержаться от употребления этого блюда. В первую очередь, это те,кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Во-первых, это противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с ЖКТ типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — объяснила медик.

Специалиста заметила, что в блинах слишком высокий гликемическим индекс, поэтому они противопоказаны больным сахарным диабетом. Под запрет также попадают и люди, имеющие отклонения чувствительности к инсулину, а также те, кто страдает лишним весом, ожирением и метаболическим синдромом.

«Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 килокалорий. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы», — подытожила она.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Масленица в этом году стартует 20 февраля и традиционно продлится шесть дней. Завершится празднование Прощеным Воскресеньем.