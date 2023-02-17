В Новосибирске УФАС нашло нарушения в торгах на уборку Толмачево за 80 млн рублей

Фото: Сиб.фм
Новосибирский УФАС внес предписание аэропорту Толмачево аннулировать конкурс на выбор клининговой организации.
В Новосибирске УФАС обнаружило нарушения при конкурса на выбор подрядчика на уборку аэропорта Толмачево, после того, как на аэропорт Толмачево и ООО «Аэрофинанс» пожаловался частный предприниматель. Об этом пишет «МК в Новосибирске».
При проведении конкурса, воздушная гавань указала, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Цена контракта по уборке помещений аэропорта оценивалась в 80 868 000 рублей.
В управлении антимонопольной службе установили, что установление такого критерия незаконно и обязали Толмачево исправить документацию.
Как ранее писал Сиб.фм, новый терминал аэропорта Толмачево торжественно открыли в Новосибирске 9 февраля.
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