Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирский зоопарк им. Шило представил программу Масленицы 2023

Фото Новосибирский зоопарк им. Шило представил программу Масленицы 2023
Фото Новосибирский зоопарк им. Шило представил программу Масленицы 2023

Фото: Pixabay.com

В Новосибирском зоопарке им. Шило в честь Масленицы устроят праздничные мероприятия в конце февраля.

Новосибирцев приглашают отметить Масленицу в зоопарке им. Шило. Массовые гулянья и мероприятия пройдут на его территории 26 февраля — начало запланировано на 11:00.

Ниже — полная программа Масленицы в Новосибирском зоопарке:

  • 11:00 – 12:00 – Шоу «По следам сказок».
  • 12:00 – Открытие праздника Масленица
  • 12:05 – Выступление творческого коллектива
  • 12:10 – Конкурс метания валенок
  • 12:20 – Конкурс с надувными играми «Гига Клюши»
  • 12:30 – Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
  • 12:32 – Выступление творческого коллектива
  • 12:35 – Конкурс с надувными играми «Комичные штаны»
  • 12:45 – Конкурс поднятия гири при поддержке партнеров “Fitness Heroes”
  • 12:55 – Конкурс “Ленточная карусель”
  • 13:05 – Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
  • 13:10 – Конкурс с надувными играми «Волчата»
  • 13:20 – Поедание блинов на скорость от партнеров из компании «Русские Блины»
  • 13:30 – Выступление коллектива с танцевальным номером
  • 13:33 — Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
  • 13:35 – Конкурс с надувными играми «Лодочки Командные»
  • 13:50 – Большой масленичный хоровод.
  • 13:55 – Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
  • 14:00 – Награждение победителей локаций «Силомер» и «Армреслинг».
  • 14:05 – Цирковое шоу. Интерактив с гостями от циркачей-скоморохов.
  • 15:00 – Сожжение Чучела Масленицы
  • 15:30 – Готовим Маршмэллоу на костровищах
  • 16:00 – Показательное кормление животных.
  • 17:00 – Завершение праздничной программы

Напомним, фестиваль Иглу пройдет в Новосибирске 18 и 19 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8757
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8704
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8330
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
8135
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
8035
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ
7899
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7602
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори