Новосибирский зоопарк им. Шило представил программу Масленицы 2023

В Новосибирском зоопарке им. Шило в честь Масленицы устроят праздничные мероприятия в конце февраля.
Новосибирцев приглашают отметить Масленицу в зоопарке им. Шило. Массовые гулянья и мероприятия пройдут на его территории 26 февраля — начало запланировано на 11:00.
Ниже — полная программа Масленицы в Новосибирском зоопарке:
- 11:00 – 12:00 – Шоу «По следам сказок».
- 12:00 – Открытие праздника Масленица
- 12:05 – Выступление творческого коллектива
- 12:10 – Конкурс метания валенок
- 12:20 – Конкурс с надувными играми «Гига Клюши»
- 12:30 – Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
- 12:32 – Выступление творческого коллектива
- 12:35 – Конкурс с надувными играми «Комичные штаны»
- 12:45 – Конкурс поднятия гири при поддержке партнеров “Fitness Heroes”
- 12:55 – Конкурс “Ленточная карусель”
- 13:05 – Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
- 13:10 – Конкурс с надувными играми «Волчата»
- 13:20 – Поедание блинов на скорость от партнеров из компании «Русские Блины»
- 13:30 – Выступление коллектива с танцевальным номером
- 13:33 — Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
- 13:35 – Конкурс с надувными играми «Лодочки Командные»
- 13:50 – Большой масленичный хоровод.
- 13:55 – Выступление поющих солистов Новосибирского детского театра-мюзикла
- 14:00 – Награждение победителей локаций «Силомер» и «Армреслинг».
- 14:05 – Цирковое шоу. Интерактив с гостями от циркачей-скоморохов.
- 15:00 – Сожжение Чучела Масленицы
- 15:30 – Готовим Маршмэллоу на костровищах
- 16:00 – Показательное кормление животных.
- 17:00 – Завершение праздничной программы
Напомним, фестиваль Иглу пройдет в Новосибирске 18 и 19 февраля.