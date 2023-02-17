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Подполковник из Новосибирской области погиб на спецоперации

Фото Подполковник из Новосибирской области погиб на спецоперации
Фото Подполковник из Новосибирской области погиб на спецоперации

Фото: администрация Здвинского района

Подполковник Виктор Фурсов из Новосибирской области погиб в зоне СВО.

Во время спецоперации погиб подполковник к Виктор Фурсов из села Здвинск Новосибирской области. Об этом сообщает администрация района.

По словам властей, мужчина родился в Здвинске. В 2003 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище на факультет разведки. После окончания НВВКУ продолжил службу в ВС РФ.

В августе 2022 его отправили в зону СВО. Погиб офицер 10 февраля при выполнении боевого задания. Награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с Виктором Фурсовым состоится в пятницу, 17 февраля.

Как ранее писал Сиб.фм, офицер-разведчик перечислил самые нужные вещи для участников СВО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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