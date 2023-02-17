Приставы ищут жительницу Новосибирска из-за долга по алиментам в 320 тысяч

Фото: ГУФССП по НСО

Жительницу Новосибирска объявили в розыск из-за крупной задолженности по алиментам.

В Новосибирске судебные приставы разыскивают местную жительницу Ольгу Рябич 1987 года рождения из-за задолженности по алиментам. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

Как утончили в ведомстве, сибирячка не платит алименты 7-летней дочери, долг составляет 320 тысяч рублей. Мать оставила своего ребёнка в интернате два года назад, сейчас девочку воспитывает приёмная семья.

«Гражданка проживала в с. Ляпино Здвинского района. На момент выхода судебного пристава по адресу регистрации женщину застать на месте удалось. Дом разрушен. Ольгу Рябич видели в Новосибирске в 2021 году: снимала квартиру с подругой на ул. Инюшенской, а позднее на ул. Б. Богаткова. По адресу женщину не удалось застать», — сообщили приставы.

В ведомстве просят сообщить о местоположении неплательщицы по телефонам: +7 (383) 241-07-07, +7 (383) 266-17-97.

Напомним, ранее в Новосибирской области приставы взыскали 178 тысяч рублей с неплательщика алиментов.