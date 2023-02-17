Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

Прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной»

Фото Прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной»
Фото Прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной»

Фото: Сиб.фм

Руководитель прокуратуры Новосибирской области Александр Бучман заявил, что держит на контроле ситуацию со сроками сдачи новой ледовой арены и станции метро «Спортивная».

Работы по запуску многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная» в Новосибирске находятся на завершающей стадии. Об этом в ходе коллегии 17 февраля заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

"Что касается ЛДС, мы ее однозначно ведем, работы завершаются. Лично контролирую все. Меры реагирования нами неоднократно применяются и с метро работа тоже ведется. Сегодня ни один объект не остановлен, все работы будут завершены, к сожалению не в те сроки",- поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Локоть сообщил, что станция метро «Спортивная» готова на 97%, а в ЛДС Начались работы по осмотру и приёмке помещений.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8718
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8666
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8280
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
7916
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
7873
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7584
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори
7537
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ