Прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной»

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Руководитель прокуратуры Новосибирской области Александр Бучман заявил, что держит на контроле ситуацию со сроками сдачи новой ледовой арены и станции метро «Спортивная».

Работы по запуску многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная» в Новосибирске находятся на завершающей стадии. Об этом в ходе коллегии 17 февраля заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

"Что касается ЛДС, мы ее однозначно ведем, работы завершаются. Лично контролирую все. Меры реагирования нами неоднократно применяются и с метро работа тоже ведется. Сегодня ни один объект не остановлен, все работы будут завершены, к сожалению не в те сроки",- поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Локоть сообщил, что станция метро «Спортивная» готова на 97%, а в ЛДС Начались работы по осмотру и приёмке помещений.