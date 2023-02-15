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В Новосибирске станция «Спортивная» готова на 97%

Фото В Новосибирске станция «Спортивная» готова на 97%
Фото В Новосибирске станция «Спортивная» готова на 97%

Фото: «СпецТрансСтрой»

В Новосибирске подходит к концу строительство новой станции метро.

Станция метро «Спортивная» готова 97%. Об этом в ходе сессии горсовета в среду, 15 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Строительно-монтажные работы сейчас находятся на завершающей стадии, отметил мэр. По его словам, стоимость строительства объекта оценивается в 3 млрд рублей.

Ранее прокуратура Новосибирской области обнаружила административное правонарушение при проверке переноса сроков строительства станции метро «Спортивная». Максимально возможная санкция за такое нарушение — крупный штраф или дисквалификация на срок до двух лет. Постановление прокуратуры рассмотрит суд Центрального района Новосибирска.

Также прокурор вынес представление мэру города Анатолию Локтю за ненадлежащий контроль за работой подчинённых.

Подрядчик объяснил, что задержка строительства станции метро «Спортивная» связана с дополнительными работами, которые касаются корректировки нормативной базы и требований к системе безопасности объекта.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что на станции метро "Спортивная" в Новосибирске смонтировали первую линию дверей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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