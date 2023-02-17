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общество

Психолог объяснила, почему россиянам хочется драмы в отношениях

Фото Психолог объяснила, почему россиянам хочется драмы в отношениях
Фото Психолог объяснила, почему россиянам хочется драмы в отношениях

Freepik, authors: PixelsEffect

По словам психолога Карины Мойченко, если отношения родителей никогда не обходились без драм, то их ребенок, скорее всего, вырастет с тягой к драматизации.

Психолог, коуч, основатель закрытого женского клуба «Искусство быть женщиной» Карина Мойченко объяснила, почему россиянам хочется драмы в отношениях. По ее словам, базовая модель берется из семьи. Поэтому,если отношения родителей никогда не обходились без драм, то их ребенок, скорее всего, вырастет с тягой к драматизации, пишет Pravda.Ru.

Также специалист отметила, что огромное влияние на каждого из нас оказывают социум, литература и средства массовой информации.

«В кино не показывают здоровые отношения двух зрелых людей. Там нужен экшен, напряжение, эмоции. Поэтому самыми популярными историями любви становятся как раз истории, полные драматизма», — рассказала Мойченко.

Она отметила, что драма в отношениях является своеобразным способом получения и выплескивания энергии. Он возникает, когда другие способы человеку недоступны или заблокированы.

Напомним, психолог объяснила, почему сложно уйти из абьюзивных отношений.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Семейная драма
психолог
отношения
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