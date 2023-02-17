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общество

Раздетый мужчина с мачете за спиной напугал жителей Тюмени

Фото Раздетый мужчина с мачете за спиной напугал жителей Тюмени
Фото Раздетый мужчина с мачете за спиной напугал жителей Тюмени

Freepik, authors: anna avdeeva

Жителей дома №18 в Тюмени напугал странный мужчина, который зашел в подъезд в одной водолазке и держал мачете за спиной.

Жителей дома №18 по улице Бориса Щербины в Тюмени испугал подозрительный мужчина, который появился в их доме в одной водолазке и с мачете за спиной, пишет МегаТюмень.

«Зашел с улицы раздетый, за спиной что-то похожее на мачете. Кто знает, что у него на уме, порубит и имя не спросит», – поделились горожане.

По словам одной из местных жительниц, она уже ранее видела этого мужчину.

«Столкнулась с ним на бульваре. Я осторожно прошла мимо, а потом он зашел во дворы и шел за мальчиком по тротуару. Надо было видеть ужас в глазах ребенка, который увидел этого «безобидного» дядю с ножами. Кто знает, что у него на уме?», — рассказала она.

Напомним, тюменец избил знакомого металлической трубой за то, что тот угрожал ему топором.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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