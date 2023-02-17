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Режим повышенной готовности ввели из-за гибели скота в районе Новосибирской области

Фото Режим повышенной готовности ввели из-за гибели скота в районе Новосибирской области
Фото Режим повышенной готовности ввели из-за гибели скота в районе Новосибирской области

Фото: freepik / wirestock

В районе Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за падежа скота.

В Ордынском районе Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за падежа скота. Об этом сообщил глава района Олег Орел.

По его слова, частная компания, которая выкупила скот, о нем не заботится. Питания для животных не хватает, коровы гибнут от голода, а их утилизацией никто не занимается.

Кроме этого, он отметил, что против владельцев возбудили уголовно дело по статье о жестоком обращении с животными.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области жители заметили перебегающих дорогу лосей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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