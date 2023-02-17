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S7 начала продажу авиабилетов из Новосибирска в Дубай за 27,9 тыс рублей

Фото S7 начала продажу авиабилетов из Новосибирска в Дубай за 27,9 тыс рублей
Фото S7 начала продажу авиабилетов из Новосибирска в Дубай за 27,9 тыс рублей

Фото: правительство НСО

Новосибирская авиакомпания S7 запустила прямые рейсы в Арабские Эмираты.

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы в Дубай из Новосибирска с 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Билеты на покупку первых рейсов уже в продаже. Из Новосибирска в Дубай запланированы вылеты 17 и 24 марта, обратно можно вернуться 18 и 25 марта.

На момент публикации самый дешевый авиабилет в арабскую страну на 17 марта — 27928 рублей. За эту сумму можно приобрести билет только с ручной кладью до 10 кг и без возможности возврата. На 24 марта цены выросли уже до 38500 тысяч рублей.

С багажом обойдется в 33448 и 45038 тысяч рублей соответственно.

Обратно можно вернуться еще по "демократичной" стоимости. На 18 марта можно купить билет без багажа за 12892 рублей, а на 25 марта стоимость начинается от 14532 тысяч рублей.

С 1 сумкой до 23 кг 18 марта билет в экономе выйдет в 16172 рублей, 25 марта в 18222 тысяч рублей.

Продолжительность перелета в Дубай составляет 6 часов 20 минут, в обратном направлении — 5 часов 35 минут.

Как ранее писал Сиб.фм, S7 запустит рейс из Новосибирска в Дубай с 17 марта.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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