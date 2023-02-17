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Шальной куш! Вот на что тратит миллиард рублей победительница лотереи

Фото Шальной куш! Вот на что тратит миллиард рублей победительница лотереи
Фото Шальной куш! Вот на что тратит миллиард рублей победительница лотереи

Freepik, authors: Martynasfoto

Жительница Подмосковья Надежда Бартош стала первым в России лотерейным миллиардером. Женщина выиграла миллиард рублей в розыгрыше компании «Столото». Счастливый обладатель денежного приза уже знает, куда потратит средства. Подробнее — в нашем материале.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош рассказала, свой счастливый билет Надежда получила от детей в качестве подарка на день рождения. Женщина призналась, что играет в лотерею регулярно, а покупает билеты только по праздникам. Однако в этот раз покупки в ее планах не было.

«На этот Новый год я как бы не хотела. А тут у меня 31 декабря день рождения. Все покупают — и я купила. Я просто сказала: «У вас еще пачка есть?». Он говорит: «А вам этого мало?» И мы пошли. У меня не было такого, чтобы я, допустим, сижу и думаю: «Ух, я выиграла!», я даже, честно, забыла об этом: суета, стол, посуда...», — поделилась женщина.

О своем выигрыше Надежда узнала лишь спустя несколько дней, так как семья не очень спешила проверять результаты тиража. Но вскоре это решила сделать дочь Надежды Бартош.

По словам Надежды, миллиардером она себя не ощущает и жизнь после выигрыша никак не поменялась. А свой миллиард счастливица намерена расходовать рационально, в том числе на развитие своего бизнеса, который она открыла на пенсии, а также на благотворительность.

Ранее Сиб.фм писал, что 13 жителей Новосибирской области выиграли по миллиону в 14 тираже «Мечталлиона» «Национальной Лотереи». Каждый билет обошёлся счастливчикам в 100 руб.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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