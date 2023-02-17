Следователи устанавливают личности замёрзших после Дня всех влюблённых под Новосибирском

Коллаж Сиб.фм: фото автора и из группы "Инцидент Новосибирск"

Тела замёрзших мужчины и женщины на берегу реки в Здвинске Новосибирской области передали следователям – СКР проводит проверку.

Замёрзших до окоченения мужчину и женщину обнаружили утром 16 февраля на берегу реки в Каргате. Сиб.фм рассказывал вчера, что тела оттаивали до вечера, только после этого трупы передали следователям СКР.

«Барабинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух жителей Здвинского района, – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова ,

– Тела замерзших мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Личности погибших не установлены официально. Но местные жители говорят, что мужчина вёл аморальный образ жизни. Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, пара сильно выпивала. Мужчина и женщина сожительствовали, но детей у них не было. Односельчане рассказывают, что Ольга опустилась после того, как связалась с пьющим «Пахомом».